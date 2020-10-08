السعودية | غينيس تعلن تسجيل الأحساء أكبر واحة في العالم

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شكرا لقرائتكم غينيس تعلن تسجيل الأحساء أكبر واحة في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن دخول مدينة الأحساء موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر واحة نخيل في العالم، كان ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وذكر موقع موسوعة غينيس العالمية، أن أكبر واحة في العالم هي واحة الأحساء. وتقع في جنوب شرق المملكة العربية السعودية، ويوجد فيها أكثر من 2.5 مليون نخلة في الواحة، وتتغذى من طبقة المياه الجوفية، مما يسمح بالزراعة على مدار السنة وتمتد مساحة الواحة حوالي 85.4 كيلومتر مربع.
يذكر أنه تم تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو، وذلك في فرع التراث الثقافي، وتعتبر الواحة أقدم تاريخ للاستقرار البشري يرجع إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، وتميزت الأحساء بنشاط زراعي كبير عبر التاريخ فعرفت الأحساء أساليب زراعية متنوعة وأنظمة ري متطورة.
كما دخلت الأحساء مسبقاً في عام 2015 ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، فيما سجلت الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.
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