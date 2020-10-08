، الأهلي يسابق الزمن .. ويوقع مع الروماني "ألكسندر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال النادي الأهلي السعودي مساء اليوم الخميس، إنه تعاقد- رسميًا- مع اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا، قادمًا من نادي نيويورك سيتي الأمريكي (بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مع أفضلية الشراء).

وكان اللاعب الروماني قد شارك مع ناديه السابق في 49 مباراة، أسهم خلالها في 25 هدفًا، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 7 أهداف.

وتسعى إدارة الأخضر بقيادة عبد الإله مؤمنة إلى تجهيز الفريق الكروي الأول، وفق متطلبات المدير الفني للفريق "فلادان" قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.الأهلي