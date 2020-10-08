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انضم اللاعب راكان الشملان، لصفوف فريق الباطن الأول لكرة القدم ، قادمًا من نادي النصر، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.
وتسعى إدارة "السماوي" لتعزيز صفوف الفريق الصاعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى، كثاني لاعب يستقطبه من النصر بعد اللاعب صالح آل عباس الذي ضمه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.النصر الباطن
قادمًا من النصر .. الشملان يوقع لـ "الباطن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-08
انضم اللاعب راكان الشملان، لصفوف فريق الباطن الأول لكرة القدم ، قادمًا من نادي النصر، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.
وتسعى إدارة "السماوي" لتعزيز صفوف الفريق الصاعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى، كثاني لاعب يستقطبه من النصر بعد اللاعب صالح آل عباس الذي ضمه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:42 PM
بعد صفقة آل عباس
انضم اللاعب راكان الشملان، لصفوف فريق الباطن الأول لكرة القدم ، قادمًا من نادي النصر، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.
وتسعى إدارة "السماوي" لتعزيز صفوف الفريق الصاعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى، كثاني لاعب يستقطبه من النصر بعد اللاعب صالح آل عباس الذي ضمه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
، قادمًا من النصر .. الشملان يوقع لـ "الباطن" ،
المصدر : الخليج 365
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