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لبنان .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 49.744

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محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 1.376 حالة خلال 24 ساعة

سجّل لبنان 1.376 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 49.744 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21.625.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد لبنان

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 09:30 PM

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تسجيل 1.376 حالة خلال 24 ساعة

لبنان .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 49.744
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجّل لبنان 1.376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 49.744 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21.625.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

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، لبنان .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 49.744 ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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