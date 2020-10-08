السعودية | وزير التعليم: أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:50 مساءً, 8 أكتوبر 2020 م أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول. وقال آل الشيخ عبر حسابة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “تأكيداً على اهتمام القيادة حفظها الله بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

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