شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنه تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

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