حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية : جو بايدن خضع لفحوص فيروس كورونا اليوم والنتيجة جاءت سلبية المزيد

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، سلبية نتائج تحليل فيروس كورنا الجديد، الذي أجراه المرشح اليوم الخميس.



وقالت الحملة في بيان، إن "بايدن خضع لفحوص فيروس كورونا اليوم والنتيجة جاءت سلبية".

تلك الفحوصات لم تكن الأولى للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بل هي الثالثة، منذ الجمعة الماضية، حينما أعلن جو بايدن خلوه وزوجته جيل من المرض.

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والأحد الماضي خضع بايدن لفحوصات فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية، بحسب حملته الانتخابية التي أكدت أن ذلك "يؤكد خلوه من المرض".

وأوضحت الحملة أنه أجرى الأحد فحصا بتقنية تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) أكد أن المرشح الرئاسي غير مصاب بالفيروس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد أن شارك بايدن يوم 29 سبتمبر/أيلول بمدينة كليفلاند في أول مناظرة مباشرة مع منافسه الجمهوري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن لاحقا عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وذلك في تطور جرى قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر.

وعلى خلفية هذا الوضع ذكر بايدن أنه قرر إزالة إعلاناته السلبية عن ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، وقال عبر "تويتر": "لا يمكن أن تكون هذه لحظة حزبية، يجب أن تكون لحظة أمريكية، علينا أن نتحد كأمة".