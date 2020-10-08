هذه أعراض الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت وزارة الصحة أعراض الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها.

وعبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أوضحت الصحة أن من أعراض الإنفلونزا سيلان الأنف، ألم العضلات، رجفة وتعرق، درجة حرارة أكثر من 38، التهاب الحلق، سعال جاف ومستمر، بالإضافة إلى الصداع.

ولفتت الصحة إلى أن من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، الوفاة.

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وكانت وزارة الصحة قد حددت طريقة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن تطبيق موعد ضروري لحجز موعد لأخذ هذا المصل.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال بالرقم المجاني (937) واختيار الرقم (4).

يذكر أن تطبيق موعد هو خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها.





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