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أرامكو: نتوقع نمو الطلب على النفط
مدفوع بالزيادات السكانية والنمو الاقتصادي
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت شركة أرامكو السعودية في بيان لوكالة رويترز، استمرار الطلب على النفط.
وقالت الوكالة: “نحن نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط في الأجل البعيد تدفعه الزيادات السكانية والنمو الاقتصادي”.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية ستدعم أنواع الوقود والمواد البتروكيماوية نمو الطلب والتكهن بذروة وشيكة في الطلب على النفط لا يتفق ببساطة مع واقع استهلاك النفط”.
وقالت أرامكو: “أولوياتنا هي الحفاظ على كثافتنا الكربونية المنخفضة وكلفة الإنتاج المنخفضة وفي الوقت نفسه تسليم إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم”.
وكانت أرامكو قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تعديل في إدارتها العليا وإنشاء وحدة أعمال جديدة تركز على التوسع في الأسواق النامية، والوحدة الجديدة لديها تفويض لتقييم قيمة الأصول الحالية وتأمين وصول أكبر إلى أسواق النمو.
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