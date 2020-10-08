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وزير التعليم يعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

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2020-10-08

وزير التعليم يعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

بالنسبة إلى التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: تأكيدًا على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس ، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.


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