شكرا لقرائتكم النيابة العامة : السجن عام والغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتحال صفة المحامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النيابة العامة : السجن عام والغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتحال صفة المحامي
متابعات الخليج 365 - الرياض
جددت النيابة العامة التأكيد على العقوبات التي يتضمنها نظام المحاماة لمن ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
وقالت النيابة العامة إن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ويُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافًا لأحكام نظام المحاماة.
وأضافت أن من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة دون سند نظامي يعاقب بالسجن عام والغرامة بما يصل إلى 30 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة : السجن عام والغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتحال صفة المحامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.