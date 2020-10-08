- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن "كراني": "الزائر السيبيري" يصل مبكراَ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني اعتدال درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة .
وأوضح" كراني " أن هناك اعتدال حراري بسبب التدفق المبكر لـ" الزائر السيبيري" ، قائلاً : إعتدال حراري ناتج عن تعمق مبكر للمرتفع السيبيري على وسط وشرق الشمال ومحوره يمتد تدريجيا حتى جنوب الرياض والقطاع الشرقي بإنخفاض حراري ملموس..
وأشار " كراني " إلى كتلة دافئة على الغرب وشمال الغرب مع إمتداد السودان .
وكان خبراء قد حذروا من التغيرات الجوية خلال تلك الفترة والتي تتسبب في بعض أمراض الصدر والحساسية .
كانت هذه تفاصيل خبر "كراني": "الزائر السيبيري" يصل مبكراَ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.