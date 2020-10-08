شكرا لمتابعة خبر عن "كراني": "الزائر السيبيري" يصل مبكراَ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني اعتدال درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة .

وأوضح" كراني " أن هناك اعتدال حراري بسبب التدفق المبكر لـ" الزائر السيبيري" ، قائلاً : إعتدال حراري ناتج عن تعمق مبكر للمرتفع السيبيري على وسط وشرق الشمال ومحوره يمتد تدريجيا حتى جنوب الرياض والقطاع الشرقي بإنخفاض حراري ملموس..

وأشار " كراني " إلى كتلة دافئة على الغرب وشمال الغرب مع إمتداد السودان .

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وكان خبراء قد حذروا من التغيرات الجوية خلال تلك الفترة والتي تتسبب في بعض أمراض الصدر والحساسية .