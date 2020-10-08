شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يناقش إضافة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لمخالفات المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى التقدم بطلب إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها في نظام المرور .

جاء ذلك بعد مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التي تقع ضمن اختصاصاتها في اجتماع اليوم الخميس عن بُعد برئاسة اللواء علي العسيري والتي تقع ضمن اختصاصاتها.

وتشهد المملكة العديد من الحوادث كل عام نتيجة عبور الأودية والشعاب أثناء الأمطار ما أدى إلى وقوع الوفيات .