شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الباحة" ترد على أنباء إهمال مريض وإجبار ذويه على شراء الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة اليوم الخميس ما يتم تداوله حول إهمال حالة مريض بمستشفى الملك فهد بالباحة بعد تعرضه لحادث مروري ، ومطالبة ذويه بشراء الأدوية .
وأوضحت " صحة الباحة " حالة المريض ، مشيرة إلى أنه يعاني من إصابات أدت لتضرر الحبل الشوكي بسبب كسر في فقرات الظهر ، وإصابة بالبطن وتمزقات بالأمعاء بسبب الحادث الأليم .
وأشارت أنه تم إجراء جراحة عاجلة للمريض ويخضع للعلاج وفقاً للبرتوكولات الطبية المعتمدة .
وأكدت أن خبر شراء ذويه الأدوية غير صحيح وجميع ما يحتاجه متوفر بالمستشفى .
كما نبهت بأحقية "صحة الباحة " في الرفع بأي إدعاءات تضر المستشفى لجهة الإختصاص مراعاةً لحقوق العاملين .
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