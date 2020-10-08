شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الباحة" ترد على أنباء إهمال مريض وإجبار ذويه على شراء الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة اليوم الخميس ما يتم تداوله حول إهمال حالة مريض بمستشفى الملك فهد بالباحة بعد تعرضه لحادث مروري ، ومطالبة ذويه بشراء الأدوية .

وأوضحت " صحة الباحة " حالة المريض ، مشيرة إلى أنه يعاني من إصابات أدت لتضرر الحبل الشوكي بسبب كسر في فقرات الظهر ، وإصابة بالبطن وتمزقات بالأمعاء بسبب الحادث الأليم .

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وأشارت أنه تم إجراء جراحة عاجلة للمريض ويخضع للعلاج وفقاً للبرتوكولات الطبية المعتمدة .

وأكدت أن خبر شراء ذويه الأدوية غير صحيح وجميع ما يحتاجه متوفر بالمستشفى .

كما نبهت بأحقية "صحة الباحة " في الرفع بأي إدعاءات تضر المستشفى لجهة الإختصاص مراعاةً لحقوق العاملين .