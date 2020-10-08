شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تقرر تمديد تأشيرات العمالة البنجلاديشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قررت المملكة تمديد صلاحية التأشيرات منتهية الصلاحية للعمالة البنجلاديشية المقيمة في المملكة الذين علقوا في بلادهم بسبب جائحة كورونا.
وكان الموعد النهائي لإنتهاء التأشيرات هو 17 أكتوبر الجاري، إلا أن المملكة سمحت بمد تلك الفترة إلى 30 أكتوبر الجاري.
يذكر أن بعثة المملكة في بنجلاديش بدأت بالفعل عمليات تجديد التأشيرات للذين انتهت صلاحيات تأشيراتهم ولم يتمكنوا من العودة لمقر عملهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تقرر تمديد تأشيرات العمالة البنجلاديشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.