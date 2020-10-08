شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تقرر تمديد تأشيرات العمالة البنجلاديشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قررت المملكة تمديد صلاحية التأشيرات منتهية الصلاحية للعمالة البنجلاديشية المقيمة في المملكة الذين علقوا في بلادهم بسبب جائحة كورونا

وكان الموعد النهائي لإنتهاء التأشيرات هو 17 أكتوبر الجاري، إلا أن المملكة سمحت بمد تلك الفترة إلى 30 أكتوبر الجاري.

يذكر أن بعثة المملكة في بنجلاديش بدأت بالفعل عمليات تجديد التأشيرات للذين انتهت صلاحيات تأشيراتهم ولم يتمكنوا من العودة لمقر عملهم.