أبرز الحالات المستثناة من تغطية وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن الحالات المستثناة من تغطية وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة. كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن الحالات المستثناة من تغطية وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة. وأوضح أن إحدى هذه الحالات تتمثل في زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم بشكل كلي أو جزئي. كما تتضمن قائمة الحالات المستثناة من التغطية تلك المتعلقة بزرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي.

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