شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير النقل: استهداف توطين 45 ألف وظيفة بالقطاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المهندس صالح الجاسر وزير النقل اليوم الخميس استهداف توطين 45 ألف وظيفة في قطاع النقل .

وقال وزير النقل أنه تم توقيع اتفاقيتين ، الأولى بين أربعة أطراف " وزارة التنمية البشرية ، ووزارة النقل ، ومجلس الغرف ، وصندوق تنمية الموارد البشرية " بهدف توطين أكثر من 45 ألف وظيف في منظومة النقل ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية أخرى تتعلق بإستدامة العمل الحر في مجال توجيه المركبات ودعم 10 آلاف وظيفة في هذا المجال .

وأكد أن الهدف هو توفير وظائف للمواطنين واستدامة العمل في مجال توجيه المركبات وتحسين أحوال العاملين بها .