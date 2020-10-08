شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير النقل: استهداف توطين 45 ألف وظيفة بالقطاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المهندس صالح الجاسر وزير النقل اليوم الخميس استهداف توطين 45 ألف وظيفة في قطاع النقل .
وقال وزير النقل أنه تم توقيع اتفاقيتين ، الأولى بين أربعة أطراف " وزارة التنمية البشرية ، ووزارة النقل ، ومجلس الغرف ، وصندوق تنمية الموارد البشرية " بهدف توطين أكثر من 45 ألف وظيف في منظومة النقل ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية أخرى تتعلق بإستدامة العمل الحر في مجال توجيه المركبات ودعم 10 آلاف وظيفة في هذا المجال .
وأكد أن الهدف هو توفير وظائف للمواطنين واستدامة العمل في مجال توجيه المركبات وتحسين أحوال العاملين بها .
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