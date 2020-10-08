السعودية: حقيقة اعتزال منصور الرقيبة سناب شات - شاهد

أثار خبر منصور الرقيبة المشهور سناب شات في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة وداعية على حسابه الرسمي الموثق.

وكتبت صفحة هيئة المشاهير على تويتر : “أنباء عن اعتزال منصور الرقيبة السناب شات”، فيما تفاعل المتابعون مع هذا الخبر بطرق مختلفة، إذ أيده البعض واحتفى بذلك، وعارضه الكثيرون.

واعتبر مغردون على هذه الصفحة التي تمتلك ربع مليون متابع حتى اللحظة أن منصور الرقيبة لن يترك سناب شات، وفعل ذلك من أجل الظهور مُجددا، وأن غيابه لن يطول وسيعود قريبا.

ونشر السعودي منصور الرقيبة على حسابه في سناب شات، مجموعة صور مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكتب عليها : “أستودعكم الله، في أمان الله”.

وقال أبو بجاد الهارف تعقيبا على اعتزال منصور الرقيبة : “وداعا أبوسلمان ولن تنجب السوشيال ميديا أطهر منك قلبا ولا أوفى منك موقفا (..) أتمنى لك حياة سعيده بين أسرتك وأهلك ومحبينك”.

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أما حساب (TN) فقد عقب على اعتزال المشهور السعودي : “الله يوفق منصور الرقيبة في حياته الشخصية. شخص عظيم، قدم الكثير لوطنه ويستحق الإشادة والفخر، كونه فقدة كبيرة في برامج التواصل.

من جانبه، قلل عبدالله الشيعان من الأنباء حول اعتزال منصور الرقيبة، قائلا : “الرجال ما قال شيء سوى أستودعكم الله في أمان الله. يمكن مسافر ويريح كم يوم أو حكم عليه وأجبر على إغلاق حسابه”.

واعتبر المغردون في هذه الصفحة، التي تضم ربع مليون متابع حتى اللحظة، أن منصور الرقيب لن يغادر سناب شات، وقد فعل ذلك ليظهر مرة أخرى ، وأن غيابه لن يطول وسيعود قريبًا.

وظهر تاجر قهوة سعودي مع منصور الرقيبة، قائلاً إن معظم منتجات القهوة في السوق السعودية ليست من “الدرجة الأولى” كما يزعم التجار.

وصدمت هذه المعلومات الكثير من السعوديين عندما نشرت لأول مرة، لكن تجار البن والخبراء في المنتج الشعبي في المملكة شككوا في صحة هذه المعلومات، وقالوا إنها محاولة من التاجر للإعلان عن منتج القهوة الذي يستورده بالتشكيك في جودته. من منافسيه في السوق.