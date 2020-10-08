بالفيديو.. اتجاه لتوطين 45 ألف وظيفة بقطاع النقل.. والوزير «الجاسر» يوضح

أوضح وزير النقل صالح الجاسر، أن الوزارة تستهدف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة في القطاع، مشيرًا إلى أن تطبيقات توجيه المركبات سيكتمل التوطين فيها بالمرحلة المقبلة.

وقال الجاسر لقناة «الإخبارية» إنه تم توقيع اتفاقيات مع وزارة الموارد البشرية والغرفة ومجلس الغرف التجارية وصندوق هدف، موضحًا أن هناك اتفاقية لاستدامة العمل الحر في مجال توجيه المركبات ودعم حوالي 10 آلاف وظيفة في هذا المجال.

وأضاف أن مجال توجيه المركبات كان من أحد قصص النجاح الكبيرة في مجال توطين وخلق الوظائف في هذا القطاع، مشيرا إلى وجود 600 ألف مواطن ومواطنة يعملون في هذا المجال.