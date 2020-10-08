تطبيقات توجيه المركبات تكتمل سعودتها في المرحلة المقبلة
أوضح وزير النقل صالح الجاسر، أن الوزارة تستهدف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة في القطاع، مشيرًا إلى أن تطبيقات توجيه المركبات سيكتمل التوطين فيها بالمرحلة المقبلة.
وقال الجاسر لقناة «الإخبارية» إنه تم توقيع اتفاقيات مع وزارة الموارد البشرية والغرفة ومجلس الغرف التجارية وصندوق هدف، موضحًا أن هناك اتفاقية لاستدامة العمل الحر في مجال توجيه المركبات ودعم حوالي 10 آلاف وظيفة في هذا المجال.
وأضاف أن مجال توجيه المركبات كان من أحد قصص النجاح الكبيرة في مجال توطين وخلق الوظائف في هذا القطاع، مشيرا إلى وجود 600 ألف مواطن ومواطنة يعملون في هذا المجال.
فيديو | وزير #النقل يعلن لـ #الإخبارية استهداف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة في القطاع.. وتطبيقات توجيه المركبات سيكتمل #التوطين فيها بالمرحلة المقبلة pic.twitter.com/ZeJfsOjdxg— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2020
فيديو | وزير #النقل يعلن لـ #الإخبارية استهداف توطين أكثر من 45 ألف وظيفة في القطاع.. وتطبيقات توجيه المركبات سيكتمل #التوطين فيها بالمرحلة المقبلة pic.twitter.com/ZeJfsOjdxg— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. اتجاه لتوطين 45 ألف وظيفة بقطاع النقل.. والوزير «الجاسر» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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