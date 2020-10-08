دعم التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بمذكرة تفاهم جديدة

وقَّعها الوزيران الراجحي والجاسر..
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، عبر «تويتر»: «وقعنا اليوم أنا وأخي وزير النقل م. صالح بن ناصر الجاسر، ومجلس الغرف السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تفاهم لدعم التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية».
وأوضح الوزير الراجحي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون الدائم مع كل القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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