جبل «هيت».. المؤسس قال فيه شعرًا.. وجيولوجي يحذر من صخوره

البروفيسور «بن لعبون» أكد تصدَّعه من أعلى
حذر المستشار الجيولوجي، البروفيسور عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون، من تساقط صخور جبل هيت قرب الرياض، مطالبًا بالتدخل لحماية هذا المعلم الجغرافي الهام والذي قال فيه الملك المؤسس شعرًا.
وقال بن لعيون، عبر حسابه على «تويتر»، إن «هيت في خطر» وتابع «معلم طبيعي جميل، وتاريخي، وقال الملك عبدالعزيز رحمه الله فيه شعرًا، ومن يقصده دائمًا نظره إلى أسفل، ولكن بالنظر إلى الأعلى تتبين خطورته؛ حيث الصخور متصدعة مشققة آيلة للسقوط».
وطالب بن لعيون بتدخل الجهات المختصة، قائلًا «أدركوا الناس قبل وقوع كارثة.. اللهم إني قد بلّغت.. والله أعلى وأعلم».
يذكر أن عين هيت تقع جنوب العاصمة الرياض مسافة 30 كيلومترًا، على الطريق المؤدي إلى محافظة الخرج.
وقال الملك المؤسس شعرًا في عين ماء هيت، حينما اقترب من الرياض، وعرف بأن جميع موارد المياه محاصرة، فتوجه إلى عين هيت؛ لكن الدليل كاد أن يضيع الطريق بعد حلول الظلام، وبعد الوصول إلى عين الماء، أنشد الملك عبد العزيز شعرًا قال فيه:
روّحن مثل القطا صوب الثميلة
ضمّرٍ تضفي عليهن العباتي
ورّدوهن هيت وأخطاه الدليله
والموارد غير هيت مقضباتي
ما ورد في جيشنا مثل الطويلة
تورد الضميان لو فيها حفاتي
واهني الترف منسوع الجديلة
ما ضواه الليل دون مغرزاتي
قاعدٍ فى البيت يبكي عزتيلة
يوم شاف ركاب خله مقفياتي
آه من قلبٍ على حامي المليلة
لا تذكرت العصور الماضياتي
عصر من ينطح مقاديم الدبيلة
لابتي لا جاء نهار الموجباتي
دون دين الله نتعب كل أصيلة
نبذل المجهود دون مخاشياتي
من تعبث بالفرايض عزتيلة
تقعده حدب السيوف المرهفاتي
يا غرسة حدر النفود
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