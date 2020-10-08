جبل «هيت».. المؤسس قال فيه شعرًا.. وجيولوجي يحذر من صخوره

حذر المستشار الجيولوجي، البروفيسور عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون، من تساقط صخور جبل هيت قرب الرياض، مطالبًا بالتدخل لحماية هذا المعلم الجغرافي الهام والذي قال فيه الملك المؤسس شعرًا.

وقال بن لعيون، عبر حسابه على «تويتر»، إن «هيت في خطر» وتابع «معلم طبيعي جميل، وتاريخي، وقال الملك عبدالعزيز رحمه الله فيه شعرًا، ومن يقصده دائمًا نظره إلى أسفل، ولكن بالنظر إلى الأعلى تتبين خطورته؛ حيث الصخور متصدعة مشققة آيلة للسقوط».

وطالب بن لعيون بتدخل الجهات المختصة، قائلًا «أدركوا الناس قبل وقوع كارثة.. اللهم إني قد بلّغت.. والله أعلى وأعلم».

يذكر أن عين هيت تقع جنوب العاصمة الرياض مسافة 30 كيلومترًا، على الطريق المؤدي إلى محافظة الخرج.



وقال الملك المؤسس شعرًا في عين ماء هيت، حينما اقترب من الرياض، وعرف بأن جميع موارد المياه محاصرة، فتوجه إلى عين هيت؛ لكن الدليل كاد أن يضيع الطريق بعد حلول الظلام، وبعد الوصول إلى عين الماء، أنشد الملك عبد العزيز شعرًا قال فيه:

روّحن مثل القطا صوب الثميلة

ضمّرٍ تضفي عليهن العباتي

ورّدوهن هيت وأخطاه الدليله

والموارد غير هيت مقضباتي

ما ورد في جيشنا مثل الطويلة

تورد الضميان لو فيها حفاتي

واهني الترف منسوع الجديلة

ما ضواه الليل دون مغرزاتي

Advertisements

قاعدٍ فى البيت يبكي عزتيلة

يوم شاف ركاب خله مقفياتي

آه من قلبٍ على حامي المليلة

لا تذكرت العصور الماضياتي

عصر من ينطح مقاديم الدبيلة

لابتي لا جاء نهار الموجباتي

دون دين الله نتعب كل أصيلة

نبذل المجهود دون مخاشياتي

من تعبث بالفرايض عزتيلة

تقعده حدب السيوف المرهفاتي

يا غرسة حدر النفود

اقرأ أيضا:

بالصور.. كهف هيت لوحة طبيعية خلابة على أرض المملكة