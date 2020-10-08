طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مرتفعات مكة والمدينة

حالة البحر تسمح بالصيد
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنَّ طقس اليوم الخميس يشهد تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .
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