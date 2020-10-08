منصة مدرستي.. هكذا تتغلب على طريقة التسجيل والدخول

حرصت وزارة التعليم على تهيئة الدعم الفني لتسهيل طرق الوصول إلى منصة مدرستي بتفعيل الحساب عبر تطبيق توكلنا، فيما واجه بعض المستخدمين (طلاب، وأولياء أمور) صعوبات في التسجيل بالاسم والرقم السري، وسط حرص من القائمين على المنصة على التعاطي مع المشكلات وحلها.

مشكلة تسجيل الدخول والخروج

وكشفت منصة «مدرستي»، عن أن تسجيل الدخول على المنصة لمتابعة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد يكون بالدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التابعين لنظام نور (من هنا).

ولمواجهة مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي، أوضحت وزارة التربية والتعليم الطريقة الصحيحة لتفعيل الحساب في مدرستي عبر تطبيق توكلنا؛ وذلك باتباع الخطوات التالية:

– تحميل تطبيق توكلنا السعودي الحديث.

– تسجيل الدخول عبر توكلنا.

– اضغط على أيقونة «حساب».

– من الخيارات المتاحة قم باختيار «تفعيل منصة مدرستي».

– اضغط على «بيانات مدرستي».

– إدخال اسم التلميذ.

– اضغط على الاسم لاستلام كلمة المرور.

– بعد أن تصل كلمة المرور في رسالة يتم إضافتها إلى التطبيق، قم بفتح تطبيق مدرستي واضغط على تسجيل الدخول.

– قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور عبر نسخها من تطبيق توكلنا.

وأشارت منصة مدرستي إلى الطريقة المثلى لتسجيل الخروج، وتتمثل في البدء في تسجيل الخروج من تطبيق توكلنا وإعادة تسجيل الدخول مرة أخرى ومن ثم الذهاب إلى قائمة حسابي وسوف تظهر خدمة تفعيل بيانات مدرستي.

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وأشارت منصة مدرستي، إلى أنه إذا لم تنجح الطريقة السابقة في حل المشكلة، يجب على الطالب أو ولي الأمر أن يحذف التطبيق ثم تحمله مرة أخرى، ويحمل إصدارًا جديدًا ويثبته على الهاتف مرة أخرى، ثم تسجيل الدخول والضغط على «حسابي»، فيتم تفعيل خدمة بيانات مدرستي، ويتم الدخول على ذلك التطبيق والخروج بالشكل السهل.

مشكلة اسم المستخدم

وكشفت منصة مدرستي، طريقة التغلب على المشكلة التي تواجه بعض أولياء الأمور من صعوبة بالغة في التسجيل، وعند الدخول يطلب من الشخص التسجيل في العديد من المنصات الأخرى، مع وجود الكثير من الأخطاء، سواء في اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو كلمة المرور؛ وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة:

– ادخل إلى الموقع الرئيسي لمنصة مدرستي (من هنا).

– من أعلى الصفحة باتجاه اليسار، اضغط على مربع «تسجيل الدخول».

– قم بالضغط على Microsoft Office حتى يُمكنك الدخول.

– أدخل كافة البيانات في مكانها الصحيح.

– اتبع باقي خطوات التسجيل بكل سهولة.

كما أوضحت منصة مدرستي أنه في حالة مواجهة الطالب أو ولي الأمر أو المعلم أي مشكلة في التعامل مع المنصة، يُمكن الاتصال على الدعم الفني لمنصة مدرستي، وهو 920033988، مع التحضير قبلها لتذاكر الدعم الفني، أو الذهاب للدعم الفني لمدرستي مباشرةً (من هنا)، وستظهر أمامك بعض البيانات التي عليك ملؤها، وتتمثل في رقم الهوية، ورمز التحقق، ورقم التذكرة، ثم النقر على «بحث».

مجلس الشورى يستعرض مشكلات مدرستي

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي (إحدى لجان المجلس المتخصصة في مجلس الشورى)، في وقت سابق من هذا الأسبوع، اجتماعًا لها «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان، بمشاركة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم.

واستعرض أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب والطالبات خلال استخدامهم منصة مدرستي، كما ناقش المجتمعون باستفاضة المشكلات التي تتعلق بجودة خدمات الإنترنت والاتصالات في المناطق الحدودية، ومناطق المملكة عامةً وتأثير ذلك على أداء المنصة.

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