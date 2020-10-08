التقاعد: هكذا يمكن للمطلقة استرداد معاش والدها التقاعدي

حددت الخطوات المطلوبة لتغيير حالة المستفيد
جددت المؤسسة العامة للتقاعد التذكير بالخطوات المطلوبة لتغيير حالة المستفيد في حال أي تغيير يطرأ على حالته وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.
جاء ذلك، ردًّا من مؤسسة التقاعد على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مفاده: «كيف أقدر ارجع لمعاش والدي التقاعدي بعد ما تطلقت وإيش الطلبات، هذا سؤال موجه من مطلقة إليكم فأرجو الرد على التغريدة؛ لكي نفيد الكثيرات من نفس الحالة».
وقالت المؤسسة في إجابتها عن التساؤل: « يمكنك تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية واختيار خدمة (تغيير حالة مستفيد) مع تحميل المستندات الدالة على طلبك».
ونوهت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن خدمة (تغيير حالة مستفيد) تتيح للمستفيد الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالته، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، وتسهم هذه الخدمة في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.
وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أن خطوات الخدمة تتمثل في:
ــ الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.
ــ الضغط على زر «تسجيل الدخول».
ــ اختيار تسجيل الدخول للأفراد وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم بعد ذلك النقر على زر «دخول».
ــ اختيار «الطلبات» من القائمة في يمين الشاشة.
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