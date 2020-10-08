«الحصيني» يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. ويوجه نصيحة حول الملابس

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو في إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت).

وقال الحصيني، عبر «تويتر»، إنه متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة من (3) إلى (5) درجات مئوية على معظم المناطق، كما أنه توقع أن تكون الأجواء من حارة نسبيًا إلى ميلها للاعتدال نهارًا، ولطيفة ليلًا تميل للبرودة آخر الليل على معظم المناطق.

وتابع الحصيني قائلا «تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن في معظم المناطق من منتصف الليل، يستثنى من ذلك مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان؛ حيث تكون حارة نهارًا معتدلة ليلًا».

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وحول خريطة الأمطار قال الحصيني إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وغرب المدينة المنورة.

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