بحسب تأكيدات مجلس الضمان الصحي
أوضح مجلس الضمان الصحي أن حالات زرع الأعضاء المنقولة أو الأعضاء الاصطناعية أو النخاع العظمي، مستثناة من تغطية وثيقة التأمين الموحدة.
وذكر المجلس، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تستثني حالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم بشكل كلي أو جزئي».
وكان أحد المواطنين وجه استفسارًا بأنه يعاني من القرنية المخروطية ويوجد لديه تأمين، وعند طلب إجراء عملية زراعة حلقات داخل العين، تم رفض الطلب.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. استثناء 3 عمليات زرع أعضاء من تغطية «التأمين الموحد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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