السعودية اليوم / أكثر من 105 آلاف مستفيد من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد في جازان



جيزان 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لعدد 105931 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن حوالي 38300 مستفيد، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" حوالي 67631 مَسحة من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق" دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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13:34ت م

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