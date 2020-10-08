السعودية اليوم / ليبيا تسجل 779 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 8 مصابين



طرابلس 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت ليبيا 779 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 40 ألفا و292، منها 16 ألفا و546 نشطة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 616، مشيرًا إلى تماثل 299 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 23 ألفا و130 متعافيا.

// انتهى //

13:34ت م

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طرابلس 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجّلت ليبيا 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 وَفَيَات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 40 ألفا و292، منها 16 ألفا و546 نشطة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 616، مشيرًا إلى تماثل 299 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 23 ألفا و130 متعافيا.// انتهى //13:34ت م0097

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