السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تكثف جهودها لخدمة المعتمرين



مكة المكرمة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع عدة في المسجد الحرام لتوعية وتقديم الإرشادات والتنبيه على أهمية التباعد الاجتماعي، إضافة إلى توزيع الكِمَامات والمعقمات والهدايا لزوار بيت الله وَفّق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأفاد مدير عام الخِدْمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي مدخلي بتأمين 100 ألف كمامة و 2000 عبوة معقم للاستخدام اليدوي، إضافة للهدايا المغلفة التي تحتوي على مناديل معقمة, وكمامات وسجادة صلاة، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بالأثر الإيجابي في المعتمرين، لتعزير القيم الدينية والاجتماعية والوقائية.

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13:26ت م

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