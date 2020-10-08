السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف تنفذ 13 ورشة عمل لمديري الإدارات ورؤساء الهيئات والمراكز بمختلف مناطق المملكة



الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلةً بوكالة التوعية والتوجيه - عن بعد - 13 ورشة عمل بعنوان "تفعيل حملة الصلاة نور"، التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

واستهدفت ورش العمل مديري الإدارات ورؤساء الهيئات والمراكز بفروع الرئاسة العامة بمختلف مناطق المملكة العربية

// انتهى //

13:25ت م

0092



الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسنفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلةً بوكالة التوعية والتوجيه - عن بعد - 13 ورشة عمل بعنوان "تفعيل حملة الصلاة نور"، التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.واستهدفت ورش العمل مديري الإدارات ورؤساء الهيئات والمراكز بفروع الرئاسة العامة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، تناولت خلالها استخدام الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد مصدر الرسائل التوعوية، والاستفادة من كل ما هو متاح لنشر وإبراز أهمية هذه الشعيرة العظيمة، وضرورة تعزيزها في نفوس الناس، ونشر الرسائل الخاصة بالحملة.// انتهى //13:25ت م0092

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