

سكاكا 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بإتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة عمدًا ، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

13:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الجوف: إيقاف أربعة أشخاص تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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