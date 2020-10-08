السعودية اليوم / المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" يناقش معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب



الرياض 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

افتتح معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ورشة العمل التفاعلية لمراجعي الجودة في قطاع التدريب بعنوان: "معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب"، بمشاركة 45 مراجعاً لجودة التدريب، من جميع القطاعات والمناطق، استعداداً للبدء في عمليات الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب حول المملكة، خلال الربع الرابع من عام 2020م, وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وتهدف الورشة التي نضمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، إلى بناء فرق مراجعة عالية الكفاءة للقيام بمهام الزيارات الميدانية لمنشآت التدريب، والتعرف على فلسفة وآلية الاعتماد المحدثة والأدوات التقنية المساندة لتنفيذ عمليات الاعتماد، حيث تَكون عمليات الاعتماد المؤسسي بشكل تقني متكامل عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب، وهي باكورة أعمال التحول الرقمي في مجال الاعتماد المؤسسي بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب.

ورحب معاليه بالمشاركين بالورشة، مؤكداً على أهمية تعزيـز جـودة التدريـب، عبــر معاييــر التقويــم والقيــاس والاعتمــاد، وتطبيقهـا بمـا يسـاهم إيجاباً فـي الاقتصـاد الوطنـي، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع، وتحفيز المنشآت لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب مع ما يحتاجه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، وبما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار.

وأضاف معاليه بأن هذه الدفعة هي الجيل الأول من قادة المراجعين لمعايير الاعتماد في قطاع التدريب، تحت مظلة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن الهيئة طورت معاييـر الاعتمـاد المؤسسـي للتدريب وفـق منهجيـة شـاملة، بـدأت بتحليـل قطـاع التدريـب فـي المملكة العربيـة السـعودية، وتحديـد الاحتياجـات، عبـر ورش عمـل، وتقاريـر، ودراسـات اسـتقصائية، كمــا روجعتْ الممارســات الدوليـة الرائدة فـي مجـال التدريـب، واسـتندت المنهجيـة -أيضا- علـى فحـص مجموعـة متنوعـة مـن الوثائـق والتقاريـر والملاحظـات الـواردة مـن أصحـاب المصلحـة الرئيسـين بشـأن الوضـع الراهـن لقطـاع التدريـب، حيـث اتضـح أهميـة تعزيـز الارتبـاط مـع سـوق العمـل وضـرورة رفـع الاهتمـام بالاسـتدامة، إضافة لعـدد مـن نقـاط التركيـز الأخـرى ذات الأهميـة.

// انتهى //

13:22ت م

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