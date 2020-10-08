السعودية اليوم / لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ



المدينة المنورة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان لعقاراتهم لموسم حج 1442هـ سرعة التقدم وإكمال المتطلبات الرسمية .

وأعلنت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التصريح سيكون نهاية شهر رجب لعام 1442هـ، ودعت اللجنة الراغبين إلى سرعة التقدم؛ لضمان إنهاء إجراءات إصدار التصاريح في الوقت المحدد.

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13:12ت م

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