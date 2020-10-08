السعودية اليوم / مدير جوازات الباحة يتفقد سير العمل بإدارة المخواة



الباحة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

تفقد مدير جوازات منطقة ‫الباحة‬ العميد محمد بن سعيد العمري إدارة جوازات محافظة المخواة، للوقوف ميدانياً على الخِدْمات المقدمة .

واطلع العميد العمري على سير العمل بالإدارة ومتابعة تطبيق بروتوكول العودة وَفْق الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية لاستقبال المراجعين بما يكفل سلامة الموظفين والمراجعين، حاثاً العاملين على بذل الجهود والمتابعة الدائمة لأحدث الإجراءات الفنية للجوازات.

وأكد أهمية استفادة المواطنين والمقيمين من الخِدْمات إلكترونيا من خلال منصة أبشر ومقيم، وأهمية أخذ موعد سابق لمن لم يتمكن من إنجاز معاملته إلكترونياً .

// انتهى //

12:45ت م

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