

رفحاء 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

نفذت وكالة السنة التحضيرية بفرع جامعة الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء ممثلة بوحدة الإرشاد الطلابي أمس، دورة تدريبية بعنوان " الاستعداد للاختبارات".

ويأتي تنفيذ الدورة ضمن فعاليات وحدة الإرشاد الطلابي التي تحرص على إعداد الطلبة لمرحلة الاختبارات النصفية.

كما قامت وكالة السنة التحضيرية بتنفيذ دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للتأكد من جاهزية الطاقم التعليمي للتعامل مع الاختبارات الالكترونية على منظومة البلاك بورد.

// انتهى //

12:28ت م

0079





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الاستعداد للاختبارات" دورة تدريبية بفرع جامعة الحدود الشمالية في رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.