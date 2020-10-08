شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هيوستن تحذر من "إعصار دلتا" والان نبدء بالتفاصيل

نبهت قنصلية المملكة في هيوستن بالمواطنين في ولاية لويزيانا ، إلى اتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار دلتا وعدم الخروج الا للضرورة.. وناشدتهم في حالات للطوارئ التواصل معها عبر: 281-889-0570 281-917-8658 281-917-8305 [email protected]

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