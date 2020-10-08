شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل وتطوير قرية "زبنة" التراثية بعسير والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بعد أن أبدى أهالي القرية استعدادهم لتأهيل قريتهم، وذلك ضمن تطوير القرى التراثية في المملكة، وذلك عقب نجاح أعمال فريق مشروع" نشامى الحي" التابع لمبادرة "نشامى عسير" في إعادة وتأهيل عدد من القرى التراثية.
وأوضح مسؤول فريق أمانة عسير المهندس خالد العمري أن الفريق سيبدأ بالعمل من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هناك تقريرًا مبدئيًا سيصدره الفريق المختص بعد معاينة القرية ومن ثم لقاء فريق التطوير لبحث وسائل التطوير ، فيما قامت شركة شدا للتطوير والاستثمار العقاري بإطلاق وتمويل مبادرة التطوير .
وتعـد قرية زبنة إحدى قرى آل شدادي بربيعة ورفيدة وتضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية الممتدة منذ عقود.
يذكر أن سمو رئيس هيئة تطوير عسير شهد الأسبوع الماضي توقيع عقد تطوير أربع قرى تراثية بالمنطقة ضمن مشروعات المشهد الحضري الذي تنفذه أمانة عسير، وهي قرية القرّية بمحافظة تنومة، وقرية آل عكاس غرب أبها، وقرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة، وقرية آل ينفع بمركز تمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تأهيل وتطوير قرية "زبنة" التراثية بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.