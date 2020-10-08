صرف 135 مليون ريال لدعم قطاع صغار مُربي الماشية بالدورة الـ13

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، صرف الدورة الـ 13 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 135 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين.

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وأوضحت وزارة البيئة ، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن إجمالي الدعم بلغ أكثر من 1.25 مليار ريال.

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة 99.994 من المربين، بواقع 75 ألف ذكور 76% و23 ألف إناث بواقع 24%.





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