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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
بمناسبة اختياره ولياً للعهد في الكويت
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لسموه ولياً للعهد.
وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ــ أمير دولة الكويت ــ لسموكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن نبعث لسموكم تهنئتنا البالغة وأطيب تمنياتنا الأخوية بموفور الصحة والسعادة لسموكم، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسائلين المولى عز وجل لسموكم التوفيق والسداد، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لسموه ولياً للعهد.
وقال سمو ولي العهد: ” يسعدني بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ أمير دولة الكويت ـ لسموكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات الأخوية، متمنياً لسموكم التوفيق والعون لخدمة بلدكم وشعبكم الشقيق وتحقيق ما يتطلع إليه من الآمال والأهداف الخيرة، متطلعاً إلى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في ظل الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعنا وتزداد رسوخاً ومتانة لما فيه خير البلدين الشقيقين، داعياً الله تعالى أن يحفظ للكويت أمنها ورخاءها”.
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