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استطلاعات أولية تحدد الفائز في مناظرة نائب الرئيس
كاملا هاريس وُصفت بالمتعجرفة والعصبية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أعلن استطلاع فوري أجرته شبكة CNN الأمريكية عقب مناظرة نائب الرئيس عن فوز نائبة المرشح الديموقراطي جو بايدن، كامالا هاريس، بينما اتهمها الجمهوريون بتعاملها بأسلوب متعالٍ.
وقالت CNN: بعد نقاش دام 90 دقيقة كان متحضرًا ومدروسًا إلى حد كبير على عكس المناظرة الرئاسية الأولى، سُئل 609 ناخبين عبر الهاتف عن آرائهم.
نتيجة استطلاع CNN
وقال 59% إن هاريس هي الفائزة في مناظرة نائب الرئيس، بينما قال 38 % فقط أن نائب الرئيس مايك بنس كان الأفضل، وتأتي النسبة مساوية تقريبًا للتنبؤات التي أدلى بها نفس الناخبين قبل المناظرة.
وكان لديهما نفس النسبة تقريبًا من حيث تأييد الأشخاص لهم كونهما مؤهلين للرئاسة إذا عجز ترامب أو بايدن عن القيام بواجباته الرئاسية، حيث قال الناخبون إن بنس سيكون قادرًا على ذلك بنسبة 65 % مقابل 63% لهاريس.
استطلاع فوكس نيوز
أما استطلاع شبكة فوكس نيوز خلص إلى أن أسلوب بنس كان الأفضل في مناظرة نائب الرئيس؛ حيث تميز بالهدوء بينما انتقدت الأغلبية أسلوب هاريس واصفين إياها بأنها عصبية ومراوغة ومتعجرفة.
وأظهرت الأرقام الأولية فوز مايك بنس بنسبة 69% مقابل حصول كاملا هاريس على 29% من الأصوات.
بينما قال الخبير والمحلل السياسي مات ماكوفياك إن مناظرة نائب الرئيس كانت بمثابة تعادل حيث أوضح الجانبان نقاطهما بشكل جيد وكلاهما تجاهل الأسئلة التي لم يرغبا في الإجابة عليها، مضيفًا: لست متأكدًا أيًا من الجانبين قد فاز.
تعليق ترامب على مناظرة نائب الرئيس
وكان قد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن نائبه، مايك بنس، فاز بالمناظرة مع منافسته كامالا هاريس، حيث غرد قائلًا: مايك فاز بفارق كبير.
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