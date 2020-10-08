شكرا لقرائتكم فرع المجاهدين بعسير يضبط 830 حزمة قات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-08 فرع المجاهدين بعسير يضبط 830 حزمة قات متابعات الخليج 365 - عسير تمكن فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من ضبط 830 حزمة قات. Advertisements وألقت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها. وأعلنت الإدارة العامة للمجاهدين أنه تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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