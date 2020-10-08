السعودية | خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان يهنئان ولي عهد الكويت

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان يهنئان ولي عهد الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولياً للعهد في الكويت.

كما هنأ ولي العهد السعودي، الشيخ مشعل بمناسبة اختياره وليا للعهد في الكويت.

وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي ولياً للعهد، وذلك بعد أن نال مبايعة مجلس الأمة الكويتي بالإجماع.

Advertisements

وخاطب مجلس الأمة الكويتي، بعد أداء اليمين، مؤكداً: "نحن على يقين أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية الداعية للخير والسلام"، ومشدداً على أن "الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية".

وقد أدى الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية في وقت سابق، أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد.

أمير الكويت، من جهته، قال: "نثق في الشيخ مشعل لمواصلة العطاء في خدمة البلاد وتحقيق مصالحها".