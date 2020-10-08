، "الدولية للموارد البشرية" تقدم نظام iHRvision: جزء من تحقيق رؤية "الفعالية" و"الموثوقية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهتم بجميع العمليات الخاصة بالموظفين من إدارة الإعداد والحضور إلى تتبع الوقت والتقييم

قدمت الشركة الدولية للموارد البشرية، نظام إدارة الموارد البشرية iHRvision https://ihrvision.com / والذي يُعد جزءًا من تحقيق الرؤية في "تطوير وتقديم أكثر البرامج فعالية من حيث التكلفة والموثوقية على أساس الابتكار والإبداع".

وتهتم iHRvision بجميع عمليات الموارد البشرية الخاصة بالموظفين من إدارة الإعداد والحضور إلى تتبع الوقت والتقييم حيث قامت iHRvision بتغطية كل الجوانب الإدارية، وقدمته الشركة مجانًا لمدة سنة كدعم وتحفيز للشركات الراغبة في إعداد آلية موارد بشرية متينة.الشركة الدولية للموارد البشرية