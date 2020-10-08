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أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، أن فرق الدفاع المدني بالدمام أخمدت حريقاً اندلع في عدد من المحلات التجارية.
وقال "الشهراني": استطاعت الفرق منع وصول الحريق إلى المحلات والمباني السكنية المجاورة.
وأضاف: لم يسفر الحادث عن إصابات، والتحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث.الدفاع المدني
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 12:31 PM
الفرق منعت النيران من الوصول للمباني المجاورة
أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، أن فرق الدفاع المدني بالدمام أخمدت حريقاً اندلع في عدد من المحلات التجارية.
وقال "الشهراني": استطاعت الفرق منع وصول الحريق إلى المحلات والمباني السكنية المجاورة.
وأضاف: لم يسفر الحادث عن إصابات، والتحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث.
، "مدني الدمام" يخمد حريقاً في عدة محلات تجارية ،
المصدر : الخليج 365
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