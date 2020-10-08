، "الصحة": معايير عالية لتجهيز وجبات المرضى في المستشفيات بإشراف 1800 أخصائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطبيق اشتراطات صحية لضمان سلامة الغذاء المقدم و خدمات تغذوية ذات مأمونية عالية

تنفذ الصحة ممثلة في "الإدارة العامة للتغذية" مبادرات لتحسين الوجبات المقدمة للمرضى، وذلك من خلال قياس واستطلاع آراء المستحقين بهدف رفع رضا المستفيدين والمستحقين للوجبات ولمعرفة فرص التطوير وتقديم الوجبات بالشكل المميز والملائم لكل حالة وهو الهدف الذي تسعى إليه الصحة.



وأبانت "الصحة" أن هذه الوجبات يتم إعدادها وفق شروط ومواصفات للتغذية والاشتراطات الصحية ووفق إجراءات ومعايير صحية عالية بالإشراف والمتابعة والتنفيذ عبر "1800 أخصائي وفني تغذية"، فيما تتم هذه العملية مع متعهدين من أصحاب الخبرة والكفاءة في تغذية المستشفيات يحملون شهادات صحية وتدريب على تداول سلامة الغذاء " ما يقارب 8000 عامل "وتطبيق اشتراطات صحية لضمان سلامة الغذاء المقدم، وتقديم خدمات تغذوية ذات مأمونية عالية وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء.



وأشارت إلى أن المواقع التي يتم فيها طهي الطعام وإعداده داخل المستشفيات مزودة بكاميرات للمراقبة وتتبع سلسلة إنتاج الغذاء في مواقع إعداد الطعام لضبط جودة وسلامة الغذاء المقدم ومراقبة لإعداد وتقديم الوجبات الغذائية للمرضى والمستحقين للوجبات.وزارة الصحة