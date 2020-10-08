شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير السياحة: توفير أراضي حكومية لإستثمارات القطاع الخاص في المنتجعات السياحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن وزير وزير السياحة أحمد عقيل الخطيب اليوم الخميس توفير أراضي حكومية لإستثمارها من قبل القطاع الخاص لبناء منتجعات سياحية وأسواق تجارية .
وقال وزير السياحة خلال اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين برئاسة المملكة أنه تم زيادة فترة إيجار الأراضي الحكومية .
وأضاف أنه يمكن للقطاع الخاص بموجب هذا القرار استخدام الأراضي المملوكة للحكومة ، وتحديداً لأغراض السياحة كبناء المنتجعات السياحية والمطاعم أو أي وجهات سياحية ، كما انضمت المصارف للصندوق السياحي ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
وشدد على جهود المملكة في دعم القطاع الخاص في العديد من المجالات لا سيما السياحة وفقاً لرؤية المملكة 2030 .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزير السياحة: توفير أراضي حكومية لإستثمارات القطاع الخاص في المنتجعات السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.