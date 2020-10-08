شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير السياحة: توفير أراضي حكومية لإستثمارات القطاع الخاص في المنتجعات السياحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير وزير السياحة أحمد عقيل الخطيب اليوم الخميس توفير أراضي حكومية لإستثمارها من قبل القطاع الخاص لبناء منتجعات سياحية وأسواق تجارية .

وقال وزير السياحة خلال اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين برئاسة المملكة أنه تم زيادة فترة إيجار الأراضي الحكومية .

وأضاف أنه يمكن للقطاع الخاص بموجب هذا القرار استخدام الأراضي المملوكة للحكومة ، وتحديداً لأغراض السياحة كبناء المنتجعات السياحية والمطاعم أو أي وجهات سياحية ، كما انضمت المصارف للصندوق السياحي ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وشدد على جهود المملكة في دعم القطاع الخاص في العديد من المجالات لا سيما السياحة وفقاً لرؤية المملكة 2030 .