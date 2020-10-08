بالصور.. إغلاق منشأتين تزيين نسائية بالمعابدة والشوقية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نفذت الرقابة النسائية بوكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة رقابية على صالونات التزيين النسائية في بلدية المعابدة الفرعية وبلدية الشوقية الفرعية . نفذت الرقابة النسائية بوكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة رقابية على صالونات التزيين النسائية في بلدية المعابدة الفرعية وبلدية الشوقية الفرعية . وأسفرت الحملة عن إغلاق منشأتين تزيين نسائية بعد مخالفة الإشتراطات البلدية بالعاصمة المقدسة .

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