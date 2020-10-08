شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحمد العرفج: المقيم لا يجب أن يجلس في المملكة أكثر من 4 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شدد عامل المعرفة، أحمد العرفج، على ضرورة إلا يتواجد المقيم في المملكة لأكثر من 4 سنوات. شدد عامل المعرفة، أحمد العرفج، على ضرورة إلا يتواجد المقيم في المملكة لأكثر من 4 سنوات. وطالب العرفج، خلال استضافته في برنامج يا هلا بالعرفج المذاع على قناة روتانا خليجية، بعدم تجديد عمل الوافد بدون مبرر. وأضاف أنه يطالب بذلك من أجل القضاء على البطالة، ودعم توطين المهن، خاصة اذا كان هناك بديل سعودي للعامل الأجنبي.

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