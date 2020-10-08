شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بطوكيو تحذر من إعصار عنيف يضرب اليابان اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت سفارة المملكة في طوكيو المواطنين هناك من إعصار شان هوم المرتقب والذي يضرب اليابان اليوم . حذرت سفارة المملكة في طوكيو المواطنين هناك من إعصار شان هوم المرتقب والذي يضرب اليابان اليوم . وأكدت السفارة أن الإعصار سيشهد أمطار غزيرة ورياح شديدة ، وأهابت بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية . ونبهت في حال حدوث أي طارئ يمكن التواصل عبر الأرقام التالية : Advertisements 09055833862 / 0335895242 وكان الإعصار قد ضرب اليابان العام الماضي أيضاً ، وخلف دمار كبي وعدد من القتلى والإصابات .

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