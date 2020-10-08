شكرا لمتابعة خبر عن منع الشاحنات الأجنبية بالمملكة من تداول البضائع محليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الهيئة العامة للنقل منع الشاحنات الأجنبية من تحميل البضائع داخل المملكة بعد انتشار تلك الظاهرة مؤخراً .

وتسمح الوزارة بتحميل الشاحنات الأجنبية بضائع إذا كانت متجهة إلى بلدها فقط ، ولا يسمح بعملها محلياً في المملكة .

وأرجعت الوزارة ذلك إلى رصد تجاوزات تشير إلى استخدام بعض هذه الشاحنات في أغراض غير مشروعة ما يهدد الأمن والنواحي التنظيمية .